Пенсионерка на внедорожнике в Челнах врезалась в легковушку, пострадал ребёнок

Полицейские РТ напомнили о важности наличия удерживающегося устройства для транспортировки детей. Таковое накануне спасло жизнь маленькой жительнице Набережных Челнов.

Накануне на улице Гостева произошла авария между Ford под управлением 57-летней женщины и 34-летним водителем Volkswagen. Женщина не справилась с управлением и при выезде на Казанский проспект влетела в заднюю дверь немецкого авто. На тот момент в машине мужчины находилась шестилетняя девочка.

К счастью, ребенок сидел в автокресле, поэтому травмы оказались незначительными. Также в результате ДТП травму головы получила и сама виновница аварии. Обеих доставили в больницу.