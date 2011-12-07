Ребёнок, выпавший из окна в татарстанском лагере, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии

Мальчик, который выпал из окна в детском лагере в РТ, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, об этом сообщили в ДРКБ МЗ РТ.

ЧП произошло 1 июля в детском лагере ООО ЦР «Инженеры будущего+», сообщила прокуратура Татарстана.

Девятилетний мальчик упал с высоты пятого этажа и получил травмы. По предварительной информации мальчик играл с друзьями и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Пострадавшего госпитализировали в ДРКБ.

На место ЧП выезжал исполняющий обязанности прокурора Лаишевского района Денис Суглов. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдений требований безопасности при организации отдыха.