В МВД по РТ прокомментировали выламывание рук челнинцу полицейскими

В МВД по РТ прокомментировали видео, на котором стражи порядка силой вывели мужчину из автобуса. Видео инцидента очевидцы поделились в социальных сетях.

На кадрах видно, как стражи порядка на протяжении пяти минут силой выводят пассажира из общественного транспорта, который руками хватается за поручни. Весь инцидент сопровождается возмущением остальных пассажиров оставить мужчину в покое.

«Что выделаете? Отпустите его! Вы же сломаете ему руки!» — сказала одна из свидетельниц происшествия. «Как вам не стыдно? Тоже мне мужчина! Вы защищать должны, а не убивать!» — продолжила другая очевидица.

Стоит отметить, что на момент снятия видео, мужчина действительно находился без средств индивидуальной защиты. После на опубликованный ролик отреагировали представители пресс-службы МВД по РТ: «На требование выйти из салона для дальнейшего разбирательства мужчина не реагировал, оказал сопротивление стражам порядка. В связи с чем сотрудникам пришлось применить силу», — пояснили они.

Сейчас в отношении мужчины составлен административный протокол за несоблюдение антисанитарных требований.