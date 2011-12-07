В Татарстане 17-летний юноша остался без руки на производстве

ЧП произошло 1 июля на территории предприятия «Арское МСО». Тяжелые травмы во время работы получил 17-летний юноша, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В связи с этим, следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда. Как выяснилось, юноша выполнял функции формовщика и укладывал кирпичи на сушильный конвейер. Вдруг его руку затянуло в устройство и ее отрезало.

Парень был срочно госпитализирован. Оказалось, что он не был официально трудоустроен и только вышел на работу. Ответственные лица не провели ему необходимый инструктаж по технике безопасности.

Сейчас проводятся следственные действия, расследование продолжается.