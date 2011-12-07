В Татарстане возбуждено уголовное дело после гибели двух человек на пожаре

Утром 30 июня во время тушения пожара в одном их домов в селе Добромыш Альметьевского района РТ были обнаружены тела 51-летнего хозяина и 16-летнего подростка с признаками отравления угарным газом, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной информации, подросток помогал мужчине по хозяйству и остался ночевать в этом доме. Сыну хозяина дома удалось спастись. Есть версия, что причиной пожара стала неисправность электроплитки. Расследование уголовного дела продолжается.