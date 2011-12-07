Жительница Казани получила ножом в живот за то, что не угостила сигаретой прохожего

В Казани наряд УВО Росгвардии задержал ранее судимого мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомой женщине, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Произошло ЧП в Кировском районе Казани на ул. Деловая. Супруг 35-летней пострадавшей рассказал, что с женой отдыхал в кафе. Когда та вышла курить на улицу, прохожий попросил у нее закурить. Получив отказ, незнакомец вынул из сумки кухонный нож и ударил им женщине в живот. Нож прохожий выкинул, а сам сбежал.

Супруг потерпевшей вызвал скорую и правоохранителей. Разыскиваемого мужчину патрульный экипаж задержал возле дома на ул. Шоссейной. Ранее судимого казанца передали в руки полиции, а пострадавшую женщину госпитализировали в 7 горбольницу.