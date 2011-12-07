Учитель по танцам обманул казанских девушек и скрылся с деньгами

В отделах полиции «Горки» и «Гвардейский» расследуется 4 уголовных дела, возбужденных по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

В октябре 2019 года в полицию обратились несколько девушек с просьбой привлечь к уголовной ответственности преподавателя танцев, который скрылся с их деньгами. Девушки рассказали, что занимались танцами с преподавателем из Москвы, который открыл в Казани свою студию. Он предложил сняться в видеоклипе и пообещал, что каждая получит гонорар в размере 100 тыс. рублей. Он сказал, что костюмы купит сам и девушки перевели ему на карту от 15 до 25 тыс. рублей каждая. На следующий день он не пришел на занятие, и вообще перестал отвечать на звонки.

Полицейские выяснили, что после получения денег 26-летний уроженец Оренбургской области купил билеты и улетел в Москву. Его объявили в розыск. 1 августа этого года казанские правоохранители выехали в служебную командировку в Чебоксары и задержали подозреваемого, который во всем сознался. Расследование продолжается.