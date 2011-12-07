В Челнах завершены поиски 16-летней девушки

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В Набережных Челнах закончились поиски 16-летней Аси Халиковой. Девушку нашли целой и невредимой, сообщили «Аргументы и факты»
«Найдена, жива!» — сообщила координатор поисковой группы «Василиса», актриса Набережночелнинского цирка Екатерина Денисенко.
Напомним, что полицейские разыскивали 16-летнюю Асию Халикову более суток. Девушка ушла из дома 31 июля.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что полицейские Набережных Челнов начали поиск пропавшей без вести молодой 14-летней девушки.