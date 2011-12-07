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В Казани нарушительница масочного режима травмировала полицейского, убегая от него

Страж порядка попросил женщину надеть маску в ТЦ.

Полицейский получил травму плеча, пытаясь задержать нарушительницу масочного режима.

Женщина ходила по торговому центру без маски, когда ее увидел полицейский, и попросил надеть СИЗ. Та попыталась скрыться от сотрудника правопорядка, успев выбежать на парковку и сесть в автомобиль. Полицейский, догнав ее, попытался открыть дверь автомобиля, но женщина дала газ в пол. В итоге от резких движений полицейский получил травму плеча. Нарушительница остановилась только после этого. Она была задержана.

Сейчас на женщину составлен протокол о неповиновении распоряжению полицейского и невыполнении правил поведения при ЧС. Кроме того, в Следком направлен материал для решения о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

КВ
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