В Казани по вине водителя, лишенного прав, в ДТП пострадал ребенок

В Казани 31 июля и 1 августа произошло 171 ДТП, в пяти из них пострадали люди, в том числе ребенок, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, 1 августа, 35-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», будучи лишенным водительских права, напротив дома № 36 по ул. Габишева не выбрал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. От удара автомобиль «Лада Веста» отбросило на «Рено». В результате аварии пострадал 6-летний пассажир «Лады».

Всего за выходные за нарушение ПДД к ответственности привлекли 1351 водитель и 438 пешеходов, 34 водителя были задержаны с признаками опьянения.