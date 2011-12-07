В Казани при пожаре на балконе многоэтажного дома погиб мужчина

В Казани после полуночи на номер пожарной охраны «101» поступило сообщение о горении балкона на седьмом этаже дома №4 по улице Блюхера, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

На момент приезда пожарного подразделения уже 20 человек эвакуировалось самостоятельно, включая троих детей. Пожарные вскрыли дверь квартиры, где было возгорание. На полу кухни они нашли тело 72-летнего мужчины. Пожарные надели на него маску спасаемого и передали медикам. Также из кухни были вынесены две канистры с бензином.

Сотрудники скорой помощи пытались спасти пострадавшего, но сделать этого не удалось. Мужчина скончался.

Пожар был ликвидирован в 12:48. Площадь горения составила 7 кв. м.

По предварительным данным, был совершен поджог.