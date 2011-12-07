Водитель легковушки вылетел с трассы РТ в кювет

Мужчина не справился с управлением, врезался в фуру и вылетел с трассы РТ в кювет. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По рассказу очевидцев события, ДТП произошло накануне в Альметьевском районе республики у села Абдрахманово. «Лада» столкнулась с грузовиком «МАН», после чего опрокинулась в кювет. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя отечественного авто.

На вид ему, как рассказали свидетели происшествия, было около 50-55 лет.