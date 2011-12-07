Пожилой татарстанец свел счеты с жизнью после попытки убить свою жену

Житель РТ покончил жизнь самоубийством после удушения своей жены.

По информации следственного комитета, семейная трагедия произошла в конце октября в селе Кукморского района. Тогда между 61-летним и 53-летней супругами произошел конфликт, после чего мужчина из-за ревности попытался задушить проводом свою жену.

Подумав, что женщина скончалась, отчаянный муж позвонил своей дочери, рассказал о случившемся и предупредил ее о суициде. К моменту прибытия полицейских татарстанец уже был мертв, его нашли в сарае у дома. Женщина же еще была жива, ее доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».