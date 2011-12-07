В Казани мужчина пробил ногой стекло припаркованного авто, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 октября на парковке РК «Ривьера». Судя по кадрам видеозаписи, группа молодых людей что-то обсуждает на парковке. В какой-то момент один из собеседников бежит в сторону авто, прыгает на капот, на крышу, разбивает стекло ногой.

«Неадекватный мужчина в возрасте примерно 35 лет, умышленно нанес ущерб автомобилю, помял капот, крышу, разбил лобовое стекло и повредил панель приборов. Затем скрылся в неизвестном направлении. Предположительно, он вышел с вечеринки, проходящей в Эрмитаже», — рассказал автор ролика.

Владелец авто разыскивает мужчину. Он хотел бы решить вопрос досудебно.