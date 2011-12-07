Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани осудили 40-летнего водителя за смертельный наезд на женщину

Мужчину приговорили к 5,5 лет лишения свободы условно с лишением прав на 2,5 года.

В Казани осудили 40-летнего водителя за смертельный наезд на женщину, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 11 ноября прошлого года около 21.00 на улице Мира в Дербышках. Суд установил, что мужчина, управляя «Ладой Калиной», превысил скорость и сбил 42-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате наезда, женщина скончалась на месте.

«После совершенного ДТП водитель не выполнил законного требования госавтоинспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, что приравнивается к нахождению лица в момент совершения деяния в состоянии опьянении», — отметили в прокуратуре.

Свою вину мужчина полностью признал.

Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4,5 года, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

КВ
Лента новостей