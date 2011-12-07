В Казани выявили школьника, готовившего убийство одноклассников

В Казани полицейские выявили школьника, который грозился, что хочет перестрелять одноклассников, пишет ТАСС.

«Ученик лицея позвонил в службу „112“ и сказал, что „готов перестрелять всех“. Он даже сам снял ролик, будто он уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступление — нож. На любой вопрос у него был ответ один: „Мне все равно“», — рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

Как рассказал правоохранителям сам подросток, у него были проблемы в школе: он не был авторитетом для одноклассников и имел плохую успеваемость по иностранному языку.

На данный момент подросток находится на домашнем обучении, его контролируют надзорные органы.

Кроме того, правоохранители выявили студентку первого курса колледжа, которая интересовалась «азбукой домашнего террориста». Девушка рассматривала возможность убить ножом своих одноклассников и изучала пути отхода, отметил представитель НАК.

«Действовать девушка хотела по принципу квеста. Причины — нереализованное самолюбие и желание совершить поступок, на который обратят внимание другие»», — рассказал Пржездомский.

На данный момент она также находится на домашнем обучении.

По данным ведомства, мониторинг показал, что в Татарстане «от 5 до 10% подростков интересуются экстремистским контентом».