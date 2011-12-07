В Вахитовском районе Казани случилось тройное ДТП

Казанец, управлявший автомобилем Porsche Cayenne, стал виновником тройного ДТП. Об этом сообщает в пресс-служба ГИБДД УМВД России по Казани.

Происшествие случилось накануне, 2 марта, примерно в половине девятого утра. Согласно предварительной информации, 38-летний водитель Porsche, проезжая по ул. Вишневского, выбрал небезопасную дистанцию и произвел наезд на автомобиль Škoda Rapid, который стоял у светофора. За рулем Škoda сидел 36-летний водитель. От полученного удара авто врезался в находившийся перед ней Hyundai Matrix, которым управлял 59-летний гражданин.

Вследствие ДТП у водителя автомобиля Škoda Rapid произошли повреждения мягких тканей грудной клетки.