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ГИБДД Казани разыскивает очевидцев наезда на велосипедиста

ДТП произошло накануне на улице Пионерской у дома №1.

В Казани разыскивают очевидцев наезда автомобиля на велосипедиста.

2 мая в 08:05 легковой автомобиль сбил 57-летнего велосипедиста напротив дома №1 на улице Пионерской, сообщает ГИБДД города. Сбитый мужчина получил травмы.

Автоинспекция обращается к возможным свидетелям инцидента с просьбой сообщить его подробности. Для этого надо позвонить по телефонам: +7(843)533-38-15 и +7(843)533-38-48.

В минувшие сутки в столице Татарстана произошло 71 ДТП, из которых 6 – с пострадавшими.

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