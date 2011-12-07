В Набережных Челнах отчим спас подчерицу из подвала насильника

Отчим спас девушку из подвала, куда ее заманил насильник.

В Набережных Челнах 37-летний мужчина пригласил 21-летнюю девушку в подсобку подвала жилого дома, сообщают «Челнинские известия». Там он предлагал ей вступить с ним в интимные отношения, однако девушка была против и хотела уйти домой.

Злоумышленник стал удерживать ее силой. По словам пострадавшей, он принял наркотик и стал бить ее.

Выбраться из подвала девушке удалось с помощью отчима, которому ей удалось отправить сообщение. Мужчина помог покинуть падчерице место происшествия, оставив там злоумышленника.

На следующее утро тело злоумышленника было найдено у подвала. По предварительной версии, он умер от передозировки наркотиками.