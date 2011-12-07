Жительница Казани преподнесла в дар «гадалке» несколько сот тысяч рублей

К полицейским за помощью обратилась 36-летняя жительница Казани, подарившая мошенникам почти 450 тысяч рублей. Как рассказала пресс-служба МВД по РТ, женщина стала жертвой лжеэкстрасенса.

Некоторое время назад горожанка явилась на прием к местной гадалке. Целью посещения стало непреодолимое желание спасти бывшего сожителя от хронического алкоголизма. «Провидица» заявила, что на мужчину навели порчу, которую у нее не получается снять. Именно поэтому потерпевшая занялась поисками специалиста, могущего помочь в этой сложной жизненной ситуации

В последние числа мая дама обнаружила интернет-ресурс, где ее внимание привлекла некая ворожея. Потерпевшая вступила в диалог с незнакомкой при помощи мессенджера. Виртуальная ведьма пояснила, что ее услуги являются платными и сообщила данные своей банковской карты. Пострадавшая согласилась оплатить «работу» и перечислила указанную сумму. Затем колдунья потребовала еще 330 тысяч рублей — будто бы на пролонгацию обряда. Татарстанку встревожило повышение стоимости услуги. И она обратилась к ворожее с просьбой вернуть все денежные средства обратно. Тем не менее, аферистка сумела убедить свою жертву в том, что для положительного эффекта «следует объединить всю сумму и лишь после этого вернуть деньги владелице». Помимо прочего, она заявила, что использовала в совершении обрядов чрезвычайно дорогие свечи.

В итоге, начиная с 28 по 31 мая пострадавшая презентовала «экстрасенсу» 448 тысяч рублей.

Стражами правопорядка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.