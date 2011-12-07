Два татарстанца устроили рейдерский захват фирмы и попались на мошенничестве

В Татарстане перед судом предстанут 46-летний казанец и 39-летний житель Пестречинского района, которые обвиняются по целому ряду статей, среди которых мошенничество, преднамеренное банкротство, фальсификация доказательств и уклонение от уплаты налогов, сообщает СУ СКР по РТ.

Как выяснилось, пару лет назад житель Пестречинского района при помощи фиктивных документов совершил рейдерский захват ООО «К». Ему удалось обмануть жителя Нижнекамска и похитить более 5 млн рублей. Также он представил в судебные органы фальсифицированные доказательства о якобы имеющейся задолженности двух компаний. С помощью подельника из Казани он попытался взыскать фиктивную задолженности с двух фирм, устроить преднамеренное банкротство одной из них и скрыть налоги от деятельности еще одной фирмы.

В результате преступных действий злоумышленников татарстанцу и государству был причинен ущерб на 57 млн рублей.

Жителя Пестречинского района взяли под стражу, а дело направили в Вахитовский суд Казани.