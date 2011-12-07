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Казанец сдал в ломбард арендованные велосипеды и был пойман полицией

Ранее судимый казанец был задержан по подозрению в мошенничестве.

В Казани сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Московский» 2 июня задержали 26-летнего казанца, который подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Обратившийся ранее в полицию предприниматель сообщил, что 25 мая молодой человек взял в аренду три велосипеда, но в установленное время их не вернул. Ущерб он оценил в 30 тыс. рублей. Владелец имущества подождал несколько дней и когда понял, что велосипеды уже не вернут, обратился к правоохранителям.

Оперативникам удалось в короткие сроки установить личность и задержать предполагаемого мошенника. 26-летний ранее судимый казанец вину свою признал и рассказал, что велосипеды он сдал в ломбард. За каждый из них он выручил по 4-5 тыс. рублей.

Велосипеды из ломбарда были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли парень и к другим аналогичным преступлениям.

КВ
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