Казанский призывник получил штраф 1 млн рублей за попытку дать взятку

В Казани молодой человек хотел уклониться от срочной службы в армии и попросил посредника передать от него сумму в 210 тысяч рублей должностным лицам военкомата. Сейчас молодому человеку предъявлен штраф в размере 1 млн рублей.

«Причастность к совершению преступления молодой человек признал полностью», — сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по РТ.

Помимо обязательной выплаты штрафа, призывнику всё же предстоит отслужить в армии.