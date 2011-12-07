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Казанский призывник получил штраф 1 млн рублей за попытку дать взятку

Молодой человек хотел передать через посредников 210 тысяч рублей.

В Казани молодой человек хотел уклониться от срочной службы в армии и попросил посредника передать от него сумму в 210 тысяч рублей должностным лицам военкомата. Сейчас молодому человеку предъявлен штраф в размере 1 млн рублей.

«Причастность к совершению преступления молодой человек признал полностью», — сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по РТ.

Помимо обязательной выплаты штрафа, призывнику всё же предстоит отслужить в армии.

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