В Казани спасатели помогли выбраться мужчине из горящей квартиры

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Пожарные спасли мужчину при возгорании квартиры в одном из домов Московского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.
Известно, что пожар произошёл накануне в три часа дня на улице Восстания, 27. Площадь возгорания составила 3 кв. м.
В результате происшествия пострадал мужчину с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу. Еще пятеро жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу до приезда спецслужб.
Причины возгорания ещё не установлены.