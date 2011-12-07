В Казани спасатели помогли выбраться мужчине из горящей квартиры

Пожарные спасли мужчину при возгорании квартиры в одном из домов Московского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Известно, что пожар произошёл накануне в три часа дня на улице Восстания, 27. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

В результате происшествия пострадал мужчину с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу. Еще пятеро жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу до приезда спецслужб.

Причины возгорания ещё не установлены.