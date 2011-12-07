В Казани спасли женщину, выпавшую с балкона четвёртого этажа

Спасатели ЗПСО №2 помогли жительнице Казани, упавшей с балкона на козырек подъезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пострадавшей женщине поступило спасателям накануне около полуночи. Помощь понадобилась по адресу Хлебозаводская, 5.

Так, прибывшие на место сотрудники МЧС пробрались через окно и эвакуировали 50-летнюю женщину с козырька подъезда. К счастью, несмотря на то, что женщина упала с четвертого этажа, она осталась жива. Сейчас она находится в больнице.