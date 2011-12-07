Массовая драка в Заинске: двое получили колото-резаные ранения

В Заинске возбудили уголовное дело по факту массовой драки с поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Конфликт произошел вечером 1 августа между посетителями в одном из кафе города. После он перерос в драку с метаниями стульев в друг друга. Так, в результате происшествия двое мужчин в возрасте 26 и 32 лет поступили в больницу с колото-резаными ранениями.

Одного из подозреваемых уже доставили в отдел полиции. Других участников инцидента ищут по записям с камер видеонаблюдения.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статьям 115 УК РФ и 167 УК РФ.