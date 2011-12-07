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Массовая драка в Заинске: двое получили колото-резаные ранения

Конфликт произошел между посетителями в одном из кафе города.

В Заинске возбудили уголовное дело по факту массовой драки с поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. 

Конфликт произошел вечером 1 августа между посетителями в одном из кафе города. После он перерос в драку с метаниями стульев в друг друга. Так, в результате происшествия двое мужчин в возрасте 26 и 32 лет поступили в больницу с колото-резаными ранениями.

Одного из подозреваемых уже доставили в отдел полиции. Других участников инцидента ищут по записям с камер видеонаблюдения. 

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статьям 115 УК РФ и 167 УК РФ.

КВ
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