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Молодой нижнекамец украл из машины 1 млн рублей и начал раздавать прохожим

Владелец крупной суммы забыл закрыть автомобиль, пока ушел в аптеку за лекарствами.

В Нижнекамске задержали молодого человека, укравшего 1 млн 300 тыс. рублей из чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РТ.

Инцидент произошел у аптеки по улице Строителей. Там мужчина припарковал свой автомобиль и пошел за лекарствами. Возвращаясь из нее, он увидел, как от его машины кто-то быстро убегает. Позже выяснилось, что тот забыл его закрыть, из-за чего стал жертвой кражи крупной суммы денег.

Вором оказался проходивший мимо 22-летний человек, ранее имевший судимость. Из бардачка авто он вытащил 1 млн 300 тыс. рублей. Вместе с ним находился его 20-летним друг.150 тысяч из них они на радостях раздали прохожим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ.

КВ
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