После гибели рабочего на заводе в Челнах возбудили уголовное дело

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после смерти рабочего в цехе прессово-рамного завода ПАО «Камаз». Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По его словам, инцидент произошел 30 июля. Тогда 62-летний рабочий ООО «Регион-Сервис» осуществлял работы по штамповке детали. Затем по неустановленной причине часть детали отлетела ему в голову. От полученной травмы мужчина скончался в больнице спустя несколько часов.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).