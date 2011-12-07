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Полиция задержала жителя Удмуртии, укравшего в Казани деньги и технику

Парень забирался по ночам в столичные заведения и учреждения. Он совершил серию имущественных преступлений.

Полиция столицы РТ задержала вора из Удмуртии, похитившего в учреждениях и кафе города деньги и технику. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. 

О пропаже игровых приставок, объектива фотоаппарата и денег в полицию заявили сотрудники одного из кафе на Кремлевской. Спустя пару дней полицейским пришло похожее обращение от представителей фотошколы и одного из детских центров, которые рассказали о краже фотоаппаратов и другого имущества.

Проанализировав происшествия, опросив очевидцев и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что все преступления совершил один и тот же человек. Парня задержали 1 сентября. Им оказался 25-летний житель Удмуртии, который ранее уже был судим и находился в федеральном розыске. 

Сейчас против него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Кража».

КВ
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