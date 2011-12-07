Полиция задержала жителя Удмуртии, укравшего в Казани деньги и технику

Полиция столицы РТ задержала вора из Удмуртии, похитившего в учреждениях и кафе города деньги и технику. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

О пропаже игровых приставок, объектива фотоаппарата и денег в полицию заявили сотрудники одного из кафе на Кремлевской. Спустя пару дней полицейским пришло похожее обращение от представителей фотошколы и одного из детских центров, которые рассказали о краже фотоаппаратов и другого имущества.

Проанализировав происшествия, опросив очевидцев и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что все преступления совершил один и тот же человек. Парня задержали 1 сентября. Им оказался 25-летний житель Удмуртии, который ранее уже был судим и находился в федеральном розыске.

Сейчас против него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Кража».