В Казани кондуктор спасла пассажирку автобуса, сделав ей массаж сердца

В Казани кондуктор спасла пассажирку, сделав ей массаж сердца, сообщил председатель АТП РТ Сергей Темляков.

Инцидент произошел 27 августа. В автобусе № 2 пассажирке стало плохо — закружилась голова и женщина начала терять сознание.

«Я сердечник, бывает мне становится плохо, но так впервые. Кондуктор пыталась привести в сознание, сделала массаж грудной клетки, напоила чаем. Большое ей спасибо!», — рассказала пассажирка.

Темляков отметил, что кондуктор Рахима Галиева работает в ПАТП № 4 с 2019 года. Женщина родом из Ташкента, где и получила медобразование. Поэтому она не растерялась и своевременно оказала первую помощь пассажирке.