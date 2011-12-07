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В Татарстане спасенный на пожаре мужчина впал в кому

Он надышался угарным газом.

Утром 3 сентября в квартире одной из жилых пятиэтажек города Зеленодольска случился пожар. О том, что из окна на третьем этаже идет дым, соседи сообщили по на единый номер спасения 112.

Прибывший пожарный расчет приступил к тушению пожара и эвакуации хозяина квартиры. По всей видимости, мужчина заснул с горящей сигаретой на диване. Непотушенный окурок упал на обивку и начал тлеть. Хозяин квартиры госпитализирован в местную больницу с ожогом 2 степени. Также он надышался угарным газом и впал в кому, сообщает пресс-служба МЧС РТ.  

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