В Татарстане спасенный на пожаре мужчина впал в кому

Утром 3 сентября в квартире одной из жилых пятиэтажек города Зеленодольска случился пожар. О том, что из окна на третьем этаже идет дым, соседи сообщили по на единый номер спасения 112.

Прибывший пожарный расчет приступил к тушению пожара и эвакуации хозяина квартиры. По всей видимости, мужчина заснул с горящей сигаретой на диване. Непотушенный окурок упал на обивку и начал тлеть. Хозяин квартиры госпитализирован в местную больницу с ожогом 2 степени. Также он надышался угарным газом и впал в кому, сообщает пресс-служба МЧС РТ.