В Татарстане в результате столкновения автобуса и легковушки пострадали 6 человек

В Татарстане в результате столкновения автобуса и легкового авто пострадали 6 человек, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, авария произошла 3 сентября около 8 часов утра на 54-м км трассы Казань — Оренбург. По предварительным данным, 37-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Казани, выехал на «встречку» и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, следовавший в Алексеевское.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир лекговушки, а также четыре пассажира микроавтобуса. Двое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней тяжести были доставлены в РКБ, уточнили в минздраве РТ.