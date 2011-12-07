Житель Татарстана скинул свою жертву в выгребную яму

Его тело было обнаружено спустя почти 1,5 недели – 2 сентября. Кто-то сбросил покойного в выгребную яму. А до этого нанес мужчине 14 ударов ножом. По подозрении в убийстве был задержан хозяин усадьбы, на территории которой находилась выгребная яма. Позже подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что с убитым вместе распивали спиртное, затем возникла ссора. Хозяин дома в порыве гнева схватился за нож и несколько раз ударил своего собутыльника, после скинул тело в яму. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.