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Прокуратура Елабуги проверит инцидент с отравлением детей в бассейне

Предварительно двое детей почувствовали першение в горле после купания в бассейне.

Елабужская прокуратура взяла под контроль инцидент с отравлением двоих детей в бассейне в селе Хлыстово. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По его словам, на место произошедшего выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов, надзорное ведомство даст свою оценку произошедшему и при наличии оснований примет меры реагирования. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что двое детей после купания в бассейне почувствовали першение в горле. По предварительной версии они могли надышаться хлором. 

КВ
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