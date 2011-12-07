Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанец пробрался на склад и украл фотоаппарат и прилегающие аксессуары на 200 тыс. рублей

Все награбленное мужчина сдал в один из ломбардов.

В УМВД России по Казани сообщили о происшествии. На этот раз полиция задержала жителя Арска.

В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел в ноябре этого года. Тогда 36-летний мужчина, воспользовавшись отсутствием сотрудников у склада на улице Спартаковской, пробрался внутрь и похитил оттуда фотоаппарат и прилегающие к нему объектив и зарядку на 221 тыс. рублей.

Затем, когда в организации обнаружили пропажу, те обратились в полицию. Установив личность вора, его задержали gо месту жительства в Арске. Татарстанец признал свою вину и рассказал, что все награбленное он сдал в один из ломбардов. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

КВ
Лента новостей