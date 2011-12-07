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Два жителя Н. Челнов неудачно заказали интим-услуги

Поиск проституток привел их на один из сайтов.
Двое челнинцев остались без крупных сумм денег после заказа проституток на одном из сайтов, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 23-летний житель автограда перевел на указанные реквизиты 14 тысяч рублей, а 19-летний челнинец совершил платеж через мобильное приложение. Впрочем, жриц любви молодые люди так и не дождались, а администратор сайта хранил молчание. Поняв, что расслабиться им не удастся, граждане обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Абонентские номера, указанные на сайте, имеют регистрацию в Оренбургской области.
КВ
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