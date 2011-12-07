Кибермошенники оставили жительницу Татарстана без накоплений

Мошенники списали с карты жительницы Татарстана все деньги. Хищение имущества было совершено при помощи мобильного приложении, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В один из территориальных органов МВД Казани обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что ей позвонил неизвестный и, назвавшись представителем Ассоциации банков РФ, сказал, что с ее пластиковых карт некие правонарушители пытаются списать денежные средства. Мужчина предложил гражданке снять наличность с карт и внести ее на резервный счет.

Помимо всего прочего, злоумышленник убедил женщину в необходимости скачать мобильное приложение, ссылка на которое была отправлена ей по смс. В надежде уберечь свои накопления, пострадавшая выполнила все требования липового финансиста.

Тем же вечером, проверяя свой счет, потерпевшая обнаружила, что с него списаны все деньги. Общая сумма потери составила 160 тысяч рублей. Женщина немедленно обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Экспертами установлено, что мобильное приложение, скачанное женщиной, устанавливает удаленный доступ к программам на мобильном телефоне и предоставляет возможность управлять ими. Именно благодаря этой программе киберпреступники удаляли все извещения о списании наличных, приходившие на аппарат сотовой связи пострадавшей.

IP-адрес компьютера преступников установлен. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».