В Челнах задержали 17 обнальщиков

В Набережных Челнах задержаны 17 человек, которые отмывали деньги через фирмы-однодневки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснило ведомство, молодые люди занимались обналичиванием денег без соответствующих документов на банковскую деятельность. Задержанные переводили деньги клиентов на подконтрольные им фирмы, а затем в фирмы-однодневки, после чего обналичивали средства и передавали заказчику. Работали обнальщики за процент от суммы обнала.

В общей сложности молодые люди получили более 32 млн рублей.

Задержание проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с ФСБ. Троих членов группировки задержали уже в аэропорту. 6 автомобилей, принадлежащих задержанным поместили на штрафстоянку.

Во время обыска полицейский изъяли 57 печатей различных фирм, 14 мобильных телефонов, 30 банковских карт, ключи от системы «Банк клиент» и другие улики.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.