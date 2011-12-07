В Нижнекамске пьяные мужчины устроили стрельбу в ТЦ «Сити Центр»

В Нижнекамске задержали двух мужчин, устроивших стрельбу в одном из ТЦ, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент произошел вечером 1 марта. В дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев, что в ТЦ «Сити Центр» слышны выстрелы. Группа быстрого реагирования приехала по указанному адресу и задержала дебоширов.

Как выяснилось, стрелявшими оказались двое жителей Башкирии — 23 и 37 лет. Старший из них был пьян, правоохранители изъяли у него пневматический пистолет. У младшего в руках находился газовый баллон, предназначенный для данного вида оружия.

В полиции заверили, что один из задержанных выстрелил в воздух из хулиганских побуждений.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанных отпустили под подписку о невыезде.