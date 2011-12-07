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Жительница из Казани снесла дом, чтобы выгнать самовольно поселившихся соседей

В 2006 году женщина купила земельный участок, где рядом располагался самовольно построенный дом, в котором проживала семья. В итоге многолетнего противостояния хозяйка участка, воспользовавшись отсутствием соседей, наняла рабочих, которые разобрали крышу самовольной постройки.

В казанском поселке Мирный спор соседей привел к необычным последствиям. В 2006 году женщина купила там земельный участок. Ситуацию осложнял тот факт, что на нем располагался самовольно построенный дом, в котором проживала семья. В итоге многолетнего противостояния хозяйка участка, воспользовавшись отсутствием соседей, наняла рабочих, которые разобрали крышу самовольной постройки.

Об этом сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РТ Андрея Шептицкого.

В сообщении говорится, что женщина пыталась решить вопрос о выселении соседей через суд, но безуспешно. Теперь по факту ее действий было возбуждено уголовное дело о самоуправстве.

Примечательно, что впоследствии хозяйка участка аналогичным образом снесла остальной дом, хотя сотрудники правоохранительных органов предупреждали ее о том, что строение является вещественным доказательством.

Таким образом, к уголовному делу о самоуправстве добавилась еще одна статья — воспрепятствование производству предварительного расследования. Ущерб, нанесенный действиями женщины, оценивается в миллион рублей.

КВ
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