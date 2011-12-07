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Пенсионерка скончалась в реанимации спустя 9 дней после ДТП в Нижнекамске

Момент наезда на пожилую женщину зафиксирован на камере видеонаблюдения.

21 апреля в Нижнекамске 62-летний водитель Renault Logan сбил 65-летнюю женщину, переходившую дорогу на улице Вахитова.

Момент наезда на пожилую женщину зафиксирован на камере видеонаблюдения. В социальных сетях появилось видео, как женщина не спеша подходит к дороге, пропуская одну машину. А затем попадает под колеса Renault Logan, ехавшего на скорости. 

В результате ДТП 65-летняя женщина получила черепно-мозговую травму. 9 дней пенсионерка провела в реанимации, но, к сожалению, авария стала для нее смертельной.

КВ
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