В Казани в ДТП по вине пьяного водителя машины отбросило на забор и дом

За минувшие сутки, 3 мая, в Казани произошло 109 ДТП, на дорогах пострадало четыре человека, было задержано 13 автомобилистов с признаками алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, около 10 часов утра 71-летний водитель автомобиля «Киа» в состоянии алкогольного опьянения, нарушив правила дорожного движения, при перестроении напротив дома №57 по ул. С. Садыковой, не убедился в безопасности маневра и протаранил «Ниссан», который ехал в попутном направлении. От удара автомобиль «Киа» отбросило на три секции металлического ограждения и бетонный забор, автомобиль «Ниссан» отлетел на здание дома №57 по ул. С. Садыковой.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Ниссан».