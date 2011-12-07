В Татарстане 9-летнюю девочку придавило футбольными воротами. ЧП произошло 4 апреля в полдень, когда дети играли на спорт площадке, расположенной за зданием сельского клуба в деревне Янцобино Кукморского района РТ, сообщает Прокуратура Татарстана.

Ребенка с травмами головы и позвоночника госпитализировали в Кукморскую ЦРБ.

Но место происшествия выезжал районный прокурор Антон Чураков. По результатам организованной проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнили в надзором ведомстве. Напомним, это не первый случай в Татарстане в этом году, когда футбольные ворота травмировали ребёнка.