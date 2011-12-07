Мальчик, покусанный собаками на озере Лебяжьем в Казани, прооперирован

Ребёнок, на которого напали собаки во время отдыха в гостевом домике, перенёс операцию и сейчас находится в стабильном состоянии. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в ДРКБ.

У него множественные рваные раны на голове, руках, ногах и в паховой зоне. Вместе с мальчиком в больнице находится его мама.

Напомним, ЧП с участием бродячих собак произошло 3 июня этого года около шести часов вечера на территории озера Лебяжье. Три бродячих собаки напали на семилетнего ребёнка, когда семья возвращалась с прогулки в арендованный гостевой домик — семья приехала отдохнуть в Татарстан из другого региона.

Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по факту нападения бродячих собак на ребёнка, сообщили в надзорном ведомстве. Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по факту нападения бродячих собак на ребёнка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Надзорное ведомство проверит деятельность организации, занимающейся отловом безнадзорных животных.