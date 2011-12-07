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После нападения бродячих собак на озере Лебяжьем в Казани семилетний ребёнок госпитализирован в ДРКБ

Уголовное дело возбуждено по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В Казани возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на семилетнего ребёнка. Инцидент произошёл в 18.30 3 июня около озера Лебяжье. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев. 

Установлено, что родители с ребёнком приехали в Казань из другого региона. Они сняли домик у озера. Вечером, когда они возвращались в арендованное жильё с прогулки, на них напали три бродячих собаки. В результате инцидента ребёнок попал в ДРКБ. 

Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Надзорный орган намерен проверить организацию, которая занимается отловом бездомных животных.

КВ
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