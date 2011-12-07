Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки грозит санкциями вплоть до 2-х лет лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

С начала года в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции пресекли 44 эпизода дачи взятки. Так, 28 мая в Бугульминском районе кандидат в водители предложил сотруднику ГИБДД 40 тыс. рублей за успешную сдачу теоретического экзамена после истечения срока лишения водительских прав. Мужчина был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 марта в Буинске кандидат в водители предложил автоинспектору 15 тыс. рублей за положительную сдачу практического экзамена. Ему суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

30 апреля в Нижнекамске нетрезвый водитель попытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции и предложил ему 15 тыс. рублей, желая избежать ответственности. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.