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Сария Сабурская и Илдус Нафиков проведут совместный прием граждан

Жители отдаленных районов республики смогут задать свои вопросы через «Skype»

8 июня прокурор Татарстана Илдус Нафиков и Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская вместе выслушают проблемы жителей республики, сообщает надзорное ведомство.

Жители отдаленных районов смогут обратиться через «Skype», установленный в приемных общественных помощников Уполномоченного по правам человека в РТ.

В Казани прием населения пройдет с 15.00 по адресу: ул. Карла Маркса, д. 61. Необходимо предварительно записаться по телефону: (843)236-41-80.

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