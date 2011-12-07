Сария Сабурская и Илдус Нафиков проведут совместный прием граждан

8 июня прокурор Татарстана Илдус Нафиков и Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская вместе выслушают проблемы жителей республики, сообщает надзорное ведомство.

Жители отдаленных районов смогут обратиться через «Skype», установленный в приемных общественных помощников Уполномоченного по правам человека в РТ.

В Казани прием населения пройдет с 15.00 по адресу: ул. Карла Маркса, д. 61. Необходимо предварительно записаться по телефону: (843)236-41-80.