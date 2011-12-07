В Казани по вине водителя «Тойоты» пострадали три пассажира автобуса

За минувшие сутки, 3 июня, в Казани правоохранителями было зарегистрировано 164 ДТП, из них два происшествия с пострадавшими, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, одна из аварий произошла в девять часов утра напротив дома №10 по ул. Назарбаева. 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота» перед поворотом направо заблаговременно не заняла необходимое крайнее положение на проезжей части и врезалась в автобус «НЕФАЗ» 43-го маршрута. В результате аварии различные травмы получили три пассажира автобуса.

За день в столице РТ за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 650 водителей и 96 пешеходов, трех водителей задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.