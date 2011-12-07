На территории Русско-Немецкой Швейцарии горит сухая трава. Сейчас там работают волонтеры и пожарные. Об этом в своем телеграмм-канале «Архитектурасы» написал Ян Гордеев.

«В Русско-Немецкой Швейцарии тлеет около гектара территории: сухая трава, пни, стволы деревьев. Сомнений мало — это поджог (поджоги). Пожарные работают, но их немного. Говорят, что очаги огня ликвидированы, но дым повсюду. Техника не везде проходит. Только вчера этих очагов огня было около 30», — сообщил Гордеев.

Эту информацию подтвердила нам социолог и городская активистка Марья Леонтьева, которая координирует работу добровольцев на месте.

«Волонтеры там уже есть, работают пожарные», — отметила она.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ «Казанским ведомостям» сообщили, что сейчас на месте работает пожарный расчет. По информации пожарных, на площади 10 квадратных метров тлеют пни и сухостой, тушение осложняет сильный ветер.

Напомним, что Русско-Немецкая Швейцария — это особо охраняемая природная территория в центре Казани.