В Татарстане осудили виновника пожара, из-за которого погиб человек

В Татарстане осудили 33-летнего жителя Бугульмы за причинение смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по РТ.

Пожар произошел в Бугульме 31 января этого года около трех часов утра. В пожарную часть поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома по ул. Г. Гафиатуллина. Прибывшие пожарные выяснили, что на втором этаже горит диван. В коридорах и подъезде создалось сильное задымление. Часть жильцов покинула квартиры самостоятельно еще до прибытия пожарных. Из квартиры на втором этаже сотрудники МЧС спасли двух человек, в том числе хозяина этой квартиры. На пятом этаже был обнаружен мужчина с признаками отравления угарным газом, через час после пожара он скончался.

Как выяснилось, хозяин квартиры, где начался пожар, в тот день пьяным прилег на диван и решил покурить. Суд назначил ему наказание один год лишения свободы условно.