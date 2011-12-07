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В Татарстане осудили виновника пожара, из-за которого погиб человек

Как выяснилось, ЧП произошло из-за пьяного мужчины, который закурил, лежа на диване.

В Татарстане осудили 33-летнего жителя Бугульмы за причинение смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по РТ.

Пожар произошел в Бугульме 31 января этого года около трех часов утра. В пожарную часть поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома по ул. Г. Гафиатуллина. Прибывшие пожарные выяснили, что на втором этаже горит диван. В коридорах и подъезде создалось сильное задымление.  Часть жильцов покинула квартиры самостоятельно еще до прибытия пожарных. Из квартиры на втором этаже сотрудники МЧС спасли двух человек, в том числе хозяина этой квартиры. На пятом этаже был обнаружен мужчина с признаками отравления угарным газом, через час после пожара он скончался.

Как выяснилось, хозяин квартиры, где начался пожар, в тот день пьяным прилег на диван и решил покурить. Суд назначил ему наказание один год лишения свободы условно.

КВ
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